Про це він заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Зеленський вважає, що на зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня Путін “зрозумів його”.

“Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Не дивлячись на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну”, – сказав він.

Він зазначив, що Росія навряд чи буде припиняти свої спроби створювати “нові глобальні ідеї”.

“Але найстрашніше, що може бути для Росії – це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна – це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може привести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% правий, але мені здається, що саме це і може їх зупинити”, – підкреслив президент України.