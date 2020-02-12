Про це він заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Зеленський вважає, що на зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня Путін “зрозумів його”.
“Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Не дивлячись на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну”, – сказав він.
Він зазначив, що Росія навряд чи буде припиняти свої спроби створювати “нові глобальні ідеї”.
“Але найстрашніше, що може бути для Росії – це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна – це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може привести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% правий, але мені здається, що саме це і може їх зупинити”, – підкреслив президент України.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів ще на трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.