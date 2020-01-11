Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з лідером Ірану Хасаном Рухані з приводу притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака МАУ.

Про деталі переговорів глава держави поінформував у своєму відеозверненні до українців.

За словами Зеленського, досягнута домовленість про початок спільної роботи із розшифрування двох “чорних скриньок” лайнера, а також про повну взаємодію, в тому числі з питання компенсації.

“Ми домовилися про початок спільної роботи з розшифрування двох бортових самописців – “чорних скриньок”. Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що президент Ірану повинен віддати наказ максимально швидко (спільно з українськими експертами) закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.

“Для ідентифікації тіл загиблих були дуже швидко зібрані зразки ДНК їхніх родичів, в тому числі бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території”, – заявив Зеленський.

“Офіс Генерального прокурора відкрив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу сім’ям загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран”, – додав він.

Окремо президент відзначив допомогу і підтримку міжнародних партнерів України, світового співтовариства, завдяки якій Іран був змушений визнати провину в катастрофі літака.

“За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу”, – зазначив Зеленський.

Крім того, він згадав і про професіоналізм українських експертів, які працюють в Ірані на місці катастрофи і попередні висновки яких “не дозволили приховати правду”. За словами глави держави, зараз вони намагаються реконструювати літак.