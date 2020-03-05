Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Полтавській області.
“Ви знаєте, що ми з ним пройшли довгий шлях, і на передвиборчій кампанії. Нехай там голосують депутати, як хочуть. Але моя особиста думка дуже проста: немає результату – не маєш займати місце. Я, президент, ставлю перед собою те ж саме. Які б ми не були гарні, з гарними побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем. Якщо немає в тебе результату – до побачення. Мало того, мені здається, що справедливо – коли ти сам про це говориш“, – наголосив Зеленський.
“Я дійсно вважаю, що Руслан хороший фахівець. Але я вважаю, що він не показав результат”, – додав він.
За словами президента, у нього є претензії не лише до роботи Офісу генпрокурора, а й до Національного антикорупційного бюро.
“Я дійсно вважаю, що СБУ, генпрокуратура (Офіс генпрокурора, – ред.) і НАБУ не працюють на 100 %. Я вважаю, що більше часу було у НАБУ, ніж у всіх цих органів. Я вважаю, що це не результат для такого органу, тому що саме вони займаються чиновниками”, – заявив Зеленський.
Він також висловив думку, що в СБУ “краща ситуація, ніж у генпрокуратурі”.
При цьому у глави держави поки немає претензій до роботи Ірини Венедіктової, яка нещодавно стала виконувачем обов’язків голови Держбюро розслідувань.
“Я вважаю, що в ДБР Венедіктова тільки прийшла. До неї питань немає поки що. Тому що людина тільки прийшла. Потрібен якийсь час”, – повідомив Зеленський.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області. (Частина 3)
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області. (Частина 3)
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.
(На відео – з 48:00)
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