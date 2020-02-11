Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, оскільки в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі (президента, – ред.), вони всі професійні люди. Тобто ми 100 % когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все“, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що працює не лише з людьми, яким довіряє.

“Просто це трохи різні питання, – з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента”, – розповів глава держави.

Президент навів приклад, що в нинішньому Кабінеті Міністрів була єдиний міністр, яку він знав із університетських часів: екс-міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

“Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного”, – заявив він.

Зеленський також наголосив, що “дуже важко розлучається з людьми”.

“Я, в принципі, напевно, довго не довіряю, але потім, коли я вже повірив людині, ніхто не може мене переконати, що це не та людина, що вона чимось там займається поганим, недобрим. Я дуже важко розлучаюся з людьми, дуже важко”, – повідомив він.