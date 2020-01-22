Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі, відповідаючи на запитання під час свого виступу.

“Я б ніколи не пішов у президенти України, якби моїм бажанням не було припинити війну. На жаль, ми втрачаємо головний потенціал — у нас дуже талановиті люди, і такі ж талановиті та сміливі люди знаходяться на фронті, захищають суверенітет України. Втрачаючи їх ми втрачаємо золотий запас України”, – заявив Зеленський.

За його словами, поки що не вдалося припинити вогонь, але він “бачить світло попереду”.

“Я дуже радий, що завдяки нашій команді за три роки зустріч в “нормандському форматі” нарешті відбулася. Я вдячний і Німеччині, і Франції, що вони підтримали цю зустріч, дуже важливо, що ми почали переговори з Російською Федерацією. Як ми обговорювали на зустрічі, так все і сталося. у нас відбувся обмін, ми повернули додому 75 українців. Ми не змогли поки припинити вогонь, втрачаємо українців. Але я не випадково говорю: поки. Я вірю у світло, але не хочу думати, що це світло наприкінці тунелю. Така собі асоціація. Я бачу світло попереду, і якщо всі сторони хотітимуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю, але ми все розуміємо, що готові припинити її сьогодні”, – зазначив президент України.