Президент України Володимир Зеленський не виключає того, що буде балотуватися на другий строк, за умови підтримки народу.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв, що йде тільки на один строк.

Сьогодні ж, відповідаючи на запитання, чи має він намір балотуватися на другий строк, глава держави повідомив: “Я подумаю”.

“Як скаже народ України. Я думаю, що будь-який президент, який має відсоток 10%, 15% або 16% на початок будь-якої передвиборчої кампанії, він не має права йти в президенти України. Просто не має права. Тому що це означає одне: суспільство його не підтримує. Я йду на один строк, як і говорив. Я бачу, що робота складна, ніхто “спасибі” не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати. Я буду думати, у мене є чим думати”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що на весь список його обіцянок, озвучений раніше, “одного строку не вистачить”.

“Я обіцяв один список… Він поповнюється. Тому я і кажу: на весь список дійсно не вистачить одного строку”, – зазначив глава держави.