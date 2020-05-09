Про це він повідомив журналістам під час візиту до Закарпатської області, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Ми нікому нічого не блокуємо… Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна через дипломатичні канали з нами зв’язується і бере на себе зобов’язання, що у тієї людини, яку вони беруть на роботу, що у неї там є, де жити, у неї є медична страховка. І ми впевнені, що якщо щось станеться з цією людиною, а у неї контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік – що її ви не викинете завтра на вулицю. Ми думаємо про наших громадян”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що звернення були на рейси до Німеччини, Італії, Фінляндії, Польщі.
“Де є дипломатичні замовлення – ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що у людини є як мінімум три місяці роботи – будь ласка. Рабства в Україні немає”, – наголосив Зеленський.
(На відео – з 6:00)
- 29 квітня українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) повідомила, що скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України. При цьому директор МАУ просив Уряд випустити літак. Приблизно через 10 годин літак із українськими заробітчанами все ж випустили.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.
- Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України готовий до переговорів із європейськими країнами, які виявлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Так, Кабмін вимагає для своїх громадян, котрі виїжджають на сезонні роботи за кордон, офіційного працевлаштування, страхування і лікування.