Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона не перешкоджає виїзду громадян на роботу за кордон за умови наявності трудового контракту щонайиенше на три місяці.

Про це він повідомив журналістам під час візиту до Закарпатської області, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Ми нікому нічого не блокуємо… Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна через дипломатичні канали з нами зв’язується і бере на себе зобов’язання, що у тієї людини, яку вони беруть на роботу, що у неї там є, де жити, у неї є медична страховка. І ми впевнені, що якщо щось станеться з цією людиною, а у неї контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік – що її ви не викинете завтра на вулицю. Ми думаємо про наших громадян”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що звернення були на рейси до Німеччини, Італії, Фінляндії, Польщі.

“Де є дипломатичні замовлення – ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що у людини є як мінімум три місяці роботи – будь ласка. Рабства в Україні немає”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 6:00)