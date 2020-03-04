Свою думку з цього приводу він висловив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Зеленського, “концепція зарплат” міністрів переглянута, але є питання до заробітних плат і премій членів наглядових рад.
“Концепція, наприклад, зарплат міністрів. Вона переглянута, це правда, виплати знижені. Але є питання до зарплат і премій багатьох членів наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку. Ми не пропонуємо популістично платити “мінімалку”. Але вибачте, коли більше 10 мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи в наглядових радах, від сили два або три рази на рік прилітають в Україну. Сьогодні, фактично, наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати“, – наголосив Зеленський.
Президент також висловив думку, що українці в наглядових радах компаній “почуваються національною меншиною”.
“При всій повазі до наших міжнародних партнерів, громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною. Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців, їхній внесок у боротьбу з корупцією. Це тільки питання справедливості і нашого почуття суб’єктності”, – зазначив Зеленський.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 раза збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- 17 січня раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.
- Кабінет Міністрів закликав наглядову раду НАК “Нафтогаз України” утриматися від виплати великих премій керівництву компанії.