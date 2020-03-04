Свою думку з цього приводу він висловив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Зеленського, “концепція зарплат” міністрів переглянута, але є питання до заробітних плат і премій членів наглядових рад.

“Концепція, наприклад, зарплат міністрів. Вона переглянута, це правда, виплати знижені. Але є питання до зарплат і премій багатьох членів наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку. Ми не пропонуємо популістично платити “мінімалку”. Але вибачте, коли більше 10 мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи в наглядових радах, від сили два або три рази на рік прилітають в Україну. Сьогодні, фактично, наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати“, – наголосив Зеленський.

Президент також висловив думку, що українці в наглядових радах компаній “почуваються національною меншиною”.

“При всій повазі до наших міжнародних партнерів, громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною. Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців, їхній внесок у боротьбу з корупцією. Це тільки питання справедливості і нашого почуття суб’єктності”, – зазначив Зеленський.