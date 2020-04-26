Про це йдеться в заяві президента з нагоди 34 річниці Чорнобильської трагедії.

“34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати добробут людей, вийшов з-під контролю і став загрозою для всього живого на великій території навколо Чорнобильської атомної електростанції та далеко за її межами.

Для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, спеціальної техніки й обладнання. Проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи на смертельну небезпеку сотні тисяч громадян: і тих, хто боровся з наслідками вибуху на четвертому енергоблоці, і просто жителів навколишніх територій.

У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність”.