Про це він заявив з трибуни Парламенту, коментуючи досягнення і провали Уряду Олексія Гончарука, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми повинні визнавати помилки… Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що за два місяці поточного року невиконання держбюджету склало майже 16 млрд гривень, з яких 13 – це “провал надходжень від митниці”.
Також Зеленський нагадав про падіння промисловості протягом останніх місяців.
“Ще один наш біль – падіння промисловості на 5 %. І воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах. Не надав, на жаль, Уряд інструментів, які стимулюють внутрішнє виробництво і нові виробничі потужності. Індустріальна слава України поступово стає спогадами. Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро будуть говорити: “Це було давно і неправда”, – заявив глава держави.
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