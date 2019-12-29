Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби п'ятеро екс-"беркутівців" не були включені в процес обміну утримуваними особами, бойовики не віддали б полонених українських вояків.

Про це він поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.

“Якби вони залишилися, ми б не отримали наших розвідників, не отримали б хлопців, які були в Дебальцевому. Для мене вони герої. А якби ми залишили “беркутівців”, навіть якби був вирок суду, вони б отримали 5 – 6 років, я не пам’ятаю точно”, – заявив Зеленський.

Він також визнав, що рішення обміняти колишніх співробітників “Беркута” було політичним.

“З приводу “беркутівців”. Це умови “всіх на всіх”, умови цього обміну. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення. Рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти – вони всі є героями. І я впевнений, що для нас пріоритет – повернути наших людей”, – зазначив Зеленський.

(На відео – з 2:30)