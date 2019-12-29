Про це він поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.
“Якби вони залишилися, ми б не отримали наших розвідників, не отримали б хлопців, які були в Дебальцевому. Для мене вони герої. А якби ми залишили “беркутівців”, навіть якби був вирок суду, вони б отримали 5 – 6 років, я не пам’ятаю точно”, – заявив Зеленський.
Він також визнав, що рішення обміняти колишніх співробітників “Беркута” було політичним.
“З приводу “беркутівців”. Це умови “всіх на всіх”, умови цього обміну. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення. Рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти – вони всі є героями. І я впевнений, що для нас пріоритет – повернути наших людей”, – зазначив Зеленський.
(На відео – з 2:30)
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.