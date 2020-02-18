Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці глави держави.
“У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію. Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами”, – написав Зеленський.
Він наголосив, що воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору.
“На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено. Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками”, – зазначив Зеленський.
Глава держави підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
“Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України”, – підсумував Зеленський.
- Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
- Під час бойових дій загинув український воїн, ще четверо були поранені.
- Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). За його підсумками буде проведено брифінг, в якому візьмуть участь секретар РНБО Олексій Данілов, керівництво Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.