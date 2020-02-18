Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.

Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці глави держави.

“У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію. Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами”, – написав Зеленський.

Він наголосив, що воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору.

“На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено. Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками”, – зазначив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

“Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України”, – підсумував Зеленський.