Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції.
“Хто вбив Катерину Гандзюк? За мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання, хто замовив. У нас є відповіді. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа повністю передана в суд. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок. І замовники, не замовник, а замовники, сядуть за ґрати. Залишився останній крок – це суд. Суд має бути незалежним і надати незалежний вирок”, – наголосив Зеленський.
“Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб все було дійсно справедливо, і ці люди обов’язково сядуть до в’язниці”, – додав він.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення.
Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.
- Голова Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів, бо їй не забезпечили безпеку.