Президент України Володимир Зеленський запевнив, що замовники вбивства херсонської чиновниці і активістки Катерини Гандзюк обов'язково сядуть до в'язниці.

Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції.

“Хто вбив Катерину Гандзюк? За мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання, хто замовив. У нас є відповіді. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа повністю передана в суд. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок. І замовники, не замовник, а замовники, сядуть за ґрати. Залишився останній крок – це суд. Суд має бути незалежним і надати незалежний вирок”, – наголосив Зеленський.

“Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб все було дійсно справедливо, і ці люди обов’язково сядуть до в’язниці”, – додав він.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення.

Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.