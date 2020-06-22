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Зеленський обіцяє заплатити за порушення карантину в Хмельницькому навіть без рішення суду

Президент Володимир Зеленський заявив, що добровільно заплатить кав'ярні в Хмельницькому, яку він відвідав з делегацією суму, рівнозначну штрафу за порушення карантину.

Понеділок, 22 червня 2020, 14:45

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заявив, що заплатить кафе незважаючи на те, яким буде рішення суду.

“Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, співвідноситься з сумою штрафу. У той же час у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України” , – запевнив президент.

Хмельницький міський районний суд  зупинити провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба  Глави держави.
  • При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати  лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
  • Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив  до  кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
  • У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
  • Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.
Теги: Володимир Зеленський, штрафи, карантин, Хмельницкий

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