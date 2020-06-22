Зеленський обіцяє заплатити за порушення карантину в Хмельницькому навіть без рішення суду

Президент Володимир Зеленський заявив, що добровільно заплатить кав'ярні в Хмельницькому, яку він відвідав з делегацією суму, рівнозначну штрафу за порушення карантину.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заявив, що заплатить кафе незважаючи на те, яким буде рішення суду.

“Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, співвідноситься з сумою штрафу. У той же час у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України” , – запевнив президент.