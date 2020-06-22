Зеленський обіцяє заплатити за порушення карантину в Хмельницькому навіть без рішення суду

Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський заявив, що заплатить кафе незважаючи на те, яким буде рішення суду.
“Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, співвідноситься з сумою штрафу. У той же час у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України” , – запевнив президент.
Хмельницький міський районний суд зупинити провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.