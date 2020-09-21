Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом з Казахстану Маргуланом Сейсембаєвим. Розмова стосувалася впровадження реформ та підвищення ефективності законодавства.

Про це підприємець розповів у своєму Facebook.

“Сьогодні зустрічався з президентом України — Володимиром Зеленським. Поговорили з ним і його командою близько години. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося. Він сказав що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще “вчора”. Попросив прискорити. Я пообіцяв приступити до роботи негайно”, — написав він.

Сейсембаєв зазначив, що може “застрягти в Україні надовго”. Він планує розпланувати свою роботу в цьому напрямку та зібрати свою команду.

Підприємець опублікував фото з цієї зустрічі. В кадрі можна побачити самого бізнесмена, президента та чинного голову виконавчого комітету Нацради реформ України та кандидата в прем’єр-міністри Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Примітно, що на сторінках президента Зеленського в соціальних мережах, як і на сайті Глави держави, повідомлень про цю зустріч немає. Не інформував про неї і присутній на фото Саакашвілі.

Що відомо про Маргулана Сейсембаєва?

Маргулану Сейсембаєву зараз 53 роки. Він народився в Джезказганській області Казахстану. За освітою — правознавець.

Відразу після закінчення навчання Сейсембаєв став бізнесменом, відкривши приватну комерційну фірму “Сеймар комерція”, яка займалася експортом казахської пшениці в країни СНД. Після Маргулан створив концерт “Сеймар” і почав скупку птахофабрик, заснував компанію “Алель Аго”.

У 2002 році підприємець розширив свій бізнес, купивши компанію “Картель” — одного з двох стільникових операторів країни. За два роки компанію було продано.

У 2004 році Маргулан придбав компанію киргизького оператора зв’язку “Бітел”, за рік продав російській компанії МТС за 150 млн доларів.

Також Сейсембаєв був головою ради директорів банку “Альянс Банк” — одного з 10 найбільших банків Казахстану.

У 2009 році бізнесмен виїхав з країни, не повертався близько 3 років. Одночасно з цим було почато розслідування справи щодо розкрадання та відмиванні грошових коштів “Альянс Банку”.

Восени 2009 року проти Сейсембаєва було відкрито провадження за фактом організації та керівництва злочинною групою для розкрадання коштів фінустанови.

Сейсембаєву, його братам та колишньому топ-менеджменту банку пред’явили звинувачення.

Розгляди справи тривали кілька років, в підсумку Сейсембаєва визнали невинним.

У 2013-2017 роках бізнесмен займав керівні посади в фонді Asadel Capital SPC, який займається торгівлею на міжнародних біржах.

З 2017 року Сейсембаєв — член опікунської ради університету AlmaU і голова опікунської ради фонду “Ақ бөкен”.

Крім цього, бізнесмен займається благодійністю, є меценатом кількох навчальних закладів.

Примітно, що Маргулан Сейсембаєв неодноразово з’являвся як мотиваційний оратор в YouTube-роликах українського підприємця і блогера Андрія Федоріва.

Як відомо, Федорів — засновник і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY, авторству якого належать бренди Моршинська, Нова Пошта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот тощо.