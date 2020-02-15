На полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що це вже другі перемовини Глави держави з очільницею МВФ цього року.

Зеленський з Георгієвою обговорили ряд законопроєктів, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроєкт про банки.

“Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні”, – зазначив Зеленський.