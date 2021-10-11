Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова стосувалася саміту у "нормандському форматі".

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час розмови, що відбулася 11 жовтня, сторони обговорили подальші кроки з врегулювання ситуації на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту “нормандської четвірки”.

В Офісі президента погодилися з необхідністю детального обговорення стану виконання зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, під час наступного саміту. Також вони розглянули пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті у “нормандському форматі”.

“Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, німецька та французька сторони не опублікували коментарів та офіційних повідомлень про ці перемовини у форматі відеоконференції.

Про будь-які домовленості щодо можливої дати проведення саміту за участі голів Франції, Німеччини, України та Російської Федерації не сповіщається.