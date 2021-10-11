Про це повідомили в Офісі президента.
Під час розмови, що відбулася 11 жовтня, сторони обговорили подальші кроки з врегулювання ситуації на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту “нормандської четвірки”.
В Офісі президента погодилися з необхідністю детального обговорення стану виконання зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, під час наступного саміту. Також вони розглянули пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті у “нормандському форматі”.
“Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним”, — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, німецька та французька сторони не опублікували коментарів та офіційних повідомлень про ці перемовини у форматі відеоконференції.
Про будь-які домовленості щодо можливої дати проведення саміту за участі голів Франції, Німеччини, України та Російської Федерації не сповіщається.
- Наприкінці вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
- У Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.
- Ангела Меркель, яка обіймає посаду канцлера з 2005 році, виконуватиме обов’язки допоки новообраний Бундестаг не обере наступника.