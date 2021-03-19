Президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій влади надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.

Про це йшлося у черговому відеозверненні президента.

Зеленський вважає, що запроваджуючи локдаун місцева влада має наперед продумати питання щодо фінансової допомоги бізнесу, який постраждає.

Наступного тижня він пропонує представникам місцевої влади розробити пропозиції щодо матеріальної допомоги бізнесу. Президент заявив, що центральна влада буде готова подвоїти суму, запропоновану місцевою.

“Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі“, — сказав він.

Згодом пропозицію президента прокоментував київський міський голова, який заявив, що в першу чергу саме місцева влада має надати допомогу.