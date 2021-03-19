Про це йшлося у черговому відеозверненні президента.
Зеленський вважає, що запроваджуючи локдаун місцева влада має наперед продумати питання щодо фінансової допомоги бізнесу, який постраждає.
Наступного тижня він пропонує представникам місцевої влади розробити пропозиції щодо матеріальної допомоги бізнесу. Президент заявив, що центральна влада буде готова подвоїти суму, запропоновану місцевою.
“Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі“, — сказав він.
Згодом пропозицію президента прокоментував київський міський голова, який заявив, що в першу чергу саме місцева влада має надати допомогу.
“Це несправедливо, що президент сказав, що держава готова на стільки ж допомогти, як місцева влада. Тобто… Не будемо враховувати, наскільки у нас малі бюджети, наскільки вони знизилися. Держава обов’язково повинна допомогти малому та середньому бізнесу, попри можливість місцевих громад”, — сказав Кличко в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
- Нагадаємо, з 20 березня, в ніч з п’ятниці на суботу (00:00), в Києві починають діяти суворі карантинні обмеження.
- На Київщині місцева влада посилила карантин з 21 березня.
- Раніше Львівська область посилила карантин.