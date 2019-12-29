Президент Володимир Зеленський заявив, що шестеро звільнених з російського полону українців залишилися на окупованих територіях, тому що там їх сім'ї.

Про це він заявив на брифінгу в аеропорту “Бориспіль”.

“Найголовніше – люди вдома. Перша частина “нормандських домовленостей” виконана. Ми повернули наших людей, звільнена 81 особа, 76 чоловік зараз в Україні. Шестеро залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що там їх сім’ї. Якщо вони захочуть приїхати сюди, ми забезпечимо їх всім необхідним”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, те, що обіцяла українська влада, виконано. Тобто, полонені українці повернулися до Нового року, тому будуть відзначати це свято в сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми.

“Це прекрасно. Я – щасливий. Упевнений, що вони теж”, – зазначив Зеленський.

Також він подякував усім лідерам “нормандської четвірки” за те, що обмін, все ж відбувся.

“Хочу ще раз сказати – все, про що домовлялися в цьому питанні, виконано. Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей знаходяться на території Росії, в тому числі і перевезені з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємося” , – зазначив політик.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.