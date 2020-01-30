Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 2020-2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні.

Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.

“Постановляю: оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні; Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні”, — говорится в указе.

Так уряд має розробити підручники і посібники з математики кращої якості та електронні ресурси, спрямовані на розвиток математичної компетентності учнів.

Також указом передбачено створення в школах, ліцеях та гімназіях умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, яким потрібна додаткова допомога для освоєння предмета.

Крім цього, передбачено проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики та розширення мережі математичних гуртків в навчальних закладах.