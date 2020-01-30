Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.
“Постановляю: оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні; Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні”, — говорится в указе.
Так уряд має розробити підручники і посібники з математики кращої якості та електронні ресурси, спрямовані на розвиток математичної компетентності учнів.
Також указом передбачено створення в школах, ліцеях та гімназіях умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, яким потрібна додаткова допомога для освоєння предмета.
Крім цього, передбачено проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики та розширення мережі математичних гуртків в навчальних закладах.
- Нагадаємо, з 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане в Україні обов’язковим.
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36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня з математики, 26,4% не досягають базового рівня з природничих наук і мало читають для задоволення. Все це виявили тести PISA, які були вперше проведені минулого року в Україні. Що ж це за тести і чому вони такі важливі, розбирались #Букви.