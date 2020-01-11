Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 в Ірані, запевнивши, що всі винні в цій трагедії будуть покарані.

Відеозвернення оприлюднив Офіс президента.

“У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були”, – наголосив Зеленський.

Він також закликав усіх міжнародних партнерів України, світову спільноту “бути єдиними і наполегливими до повного і остаточного розслідування всіх обставин” авіакатастрофи.

“Це потрібно всім нам. Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі. Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика”, – зазначив Зеленський.