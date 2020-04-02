Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем виділення Україні $ 165 млн для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У четвер, 2 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Ключовим питанням стала роль ООН в боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19. Президент наголосив, що Україна потребує $ 165 млн підтримки ООН, яка передбачена в рамках цього плану. Зазначимо, раніше повідомлялося, що ООН має намір виділити Україні лише $33 млн.

Зеленський поінформував Гутерріша про успіхи в переговорах з МВФ та Світовим банком щодо надання ними допомоги Україні.

“Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки”, — зазначив він.

Також глава держави попросив Генсека ООН щодо сприяння в координації роботи українських вірусологів, які займаються створенням вакцини від коронавірусу, з іноземними колегами.

Крім цього, сторони обговорили спроби “окремих країн” прив’язати питання зняття санкцій до необхідних заходів для боротьби з коронавірусом, а також ситуацію в Криму та на Донбасі.

“Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент позитивно відгукнувся про заклик Генсека ООН до негайного глобального припинення вогню, наголосивши, що Україна була однією з перших держав, яка його підтримала. Президент закликав сторону ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів Організації Об’єднаних Націй із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після його деокупації. Окрему увагу було приділено темі звільнення незаконно утримуваних українців на Донбасі, у Криму та в Росії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники домовилися стосовно продовження діалогу, зокрема — візиту Генерального секретаря ООН в Україну після стабілізації ситуації навколо пандемії.