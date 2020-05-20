.Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн координацію зусиль у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

“Завдяки своєчасно запровадженим заходам нам вдалося запобігти найгіршому сценарію поширення епідемії. Ми уважно стежимо за заходами ЄС з боротьби з пандемією. Дякую вам особисто за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у 190 млн євро для подолання наслідків коронавірусу”, – сказав Зеленський.

Під час розмови було обговорено, зокрема, поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення “зелених коридорів” для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я.

Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

Глава Української держави також подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

“Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги”, – сказав Зеленський.

Він також запевнив, що найближчим часом підпише закон про банківську діяльність, який відкриває шлях до нової програми МВФ. Досягнуто домовленості, що протягом наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Водночас співрозмовники приділили окрему увагу безпековій ситуації на Сході України. Зеленський подякував Єврокомісії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

І собі очільниця Єврокомісії привітала Президента з першою річницею інавгурації та відзначила прогрес України у впровадженні реформ.

Лідери України та Європейської комісії відзначили активний політичний діалог між Україною та ЄС, що триває попри поточну кризу, та домовилися про подальші контакти.