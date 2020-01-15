Про це повідомляє прес-служба Офіса президента.
Канцлер висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані.
Зеленський подякував за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.
Він також зазначив, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, хто займається питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням чорних ящиків.
Зеленський очікує ефективного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у катастрофі літака українських авіаліній, а також компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику. Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.
Сторони також обговорили досягнуті домовленості щодо транзиту газу через територію України в Європу.
Зеленський підкреслив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, і подякував Німеччині за посередництво.
У свою чергу Меркель зазначила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.