Про це повідомляє прес-служба Офіса президента.

Канцлер висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Зеленський подякував за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.

Він також зазначив, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, хто займається питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням чорних ящиків.

Зеленський очікує ефективного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у катастрофі літака українських авіаліній, а також компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику. Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.

Сторони також обговорили досягнуті домовленості щодо транзиту газу через територію України в Європу.

Зеленський підкреслив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, і подякував Німеччині за посередництво.

У свою чергу Меркель зазначила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.