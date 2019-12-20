Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що Зеленський подякував Дуді за позицію Польщі щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

У свою чергу Анджей Дуда наголосив, що Польща й надалі лобіюватиме продовження тиску на Росію економічними санкціями до остаточного виконання Мінських домовленостей і відновлення українського суверенітету.

Також повідомляється, що президенти обговорили питання європейської енергетичної безпеки.

Володимир Зеленський розповів Дуді про кроки, які здійснюються Україною на переговорах щодо нової угоди про транзит газу з Росії.

Крім того, президенти обговорили взаємодію в області регіональних та міжнародних ініціатив і погодили заходи на наступний рік.