Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що Зеленський подякував Дуді за позицію Польщі щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

У свою чергу Анджей Дуда наголосив, що Польща й надалі лобіюватиме продовження тиску на Росію економічними санкціями до остаточного виконання Мінських домовленостей і відновлення українського суверенітету.

Також повідомляється, що президенти обговорили питання європейської енергетичної безпеки.

Володимир Зеленський розповів Дуді про кроки, які здійснюються Україною на переговорах  щодо нової угоди про транзит газу з Росії.

Крім того, президенти обговорили взаємодію в області регіональних та міжнародних ініціатив і погодили заходи на наступний рік.

 

  • За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
  • На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
  • Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.

 