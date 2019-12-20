Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що Зеленський подякував Дуді за позицію Польщі щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.
У свою чергу Анджей Дуда наголосив, що Польща й надалі лобіюватиме продовження тиску на Росію економічними санкціями до остаточного виконання Мінських домовленостей і відновлення українського суверенітету.
Також повідомляється, що президенти обговорили питання європейської енергетичної безпеки.
Володимир Зеленський розповів Дуді про кроки, які здійснюються Україною на переговорах щодо нової угоди про транзит газу з Росії.
Крім того, президенти обговорили взаємодію в області регіональних та міжнародних ініціатив і погодили заходи на наступний рік.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.