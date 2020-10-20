Президент України Володимир Зеленський заявив, що нашій країні необхідна стратегія економічного розвитку до 2030 року.

Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Найголовніше. Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Не на два, три чи п’ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення – куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року”, – наголосив Зеленський.

За його словами, відповідну роботу вже розпочав Кабінет Міністрів.

“Тому разом із результатами аудиту нашої держави чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року”, – заявив Зеленський.

Він також повідомив, що “готовий поставити крапку” в питанні введення нульової декларації в Україні.

“Податок на виведений капітал та нульова декларація. Вже досить нескінченних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Я доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрями”, – повідомив Зеленський, не вдаючись у деталі з цього приводу.