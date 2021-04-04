Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Зеленський привітав членів НАТО з річницею створення Північноатлантичного альянсу.
“Вітаю партнерів із НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ (план дій щодо членства. – ред.) Україні”, – написав глава держави.
Зеленський підкреслив, що українська армія “сильна і продовжує необхідні реформи”.
- Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Глава держави повідомив, що у нього “до Байдена питання: “Чому ми досі не в НАТО?”.
- У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом запевнив, що стратегічний курс України на членство в Північноатлантичному альянсі залишається незмінним.