Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від НАТО розширення практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський привітав членів НАТО з річницею створення Північноатлантичного альянсу.

“Вітаю партнерів із НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ (план дій щодо членства. – ред.) Україні”, – написав глава держави.

Зеленський підкреслив, що українська армія “сильна і продовжує необхідні реформи”.