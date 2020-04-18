Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, згідно з яким його дефіцит збільшується на 200 млрд гривень.

Про це поінформували в прес-службі глави держави.

“Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних із епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою”, – наголошується в повідомленні.

Що передбачає закон

Згідно з документом, у складі держбюджету утворюється Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн. Ці кошти планується направити на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню COVID-19.

Також у бюджеті додатково передбачено 15,7 млрд грн для доплат до зарплати медпрацівникам, які протистоять епідемії.

У цілому витрати Міністерства охорони здоров’я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Витрати Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн.

Для здійснення непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.

Витрати на будівництво та ремонт доріг збережені, в зв’язку з чим програма “Велике будівництво” буде продовжена. На дорожню інфраструктуру в державному бюджеті закладено майже 70 млрд грн.

Також зміни до держбюджету не передбачають скорочення витрат, спрямованих на забезпечення оборони і безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу.

Скорочення доходів і витрат

Згідно з документом, дефіцит державного бюджету збільшується на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн). Доходи скоротяться на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн грн (з 1095,6 млрд грн), витрати зростуть на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Документом також передбачено скорочення видатків на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн. Крім того, скоротяться видатки на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) – на 1,9 млрд грн.

На 1,6 млрд грн також зменшуються видатки на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд – на статистичні спостереження. З розвитку фізичної культури та спорту забрано 2,3 млрд грн.

Зменшено також капітальні видатки центральних органів виконавчої влади на понад 1 млрд грн.