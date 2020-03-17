Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну генеральним прокурором”, – йдеться в тексті документа.

Іншим указом Зеленський звільнив Венедіктову від виконання обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

Як відомо, посада генерального прокурора була вакантною з 5 березня. Тоді Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці.

Тимчасово виконуючим обов’язки генерального прокурора був його заступник Віктор Чумак. Сьогодні він повідомив, що йде у відставку.

Ірина Венедіктова на парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом від партії “Слуга народу” (№ 3 у списку). Займала посаду голови комітету з питань правової політики.

27 грудня 2019 року Венедіктова була призначена тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.