Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
“Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну генеральним прокурором”, – йдеться в тексті документа.
Іншим указом Зеленський звільнив Венедіктову від виконання обов’язків директора Державного бюро розслідувань.
Як відомо, посада генерального прокурора була вакантною з 5 березня. Тоді Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці.
Тимчасово виконуючим обов’язки генерального прокурора був його заступник Віктор Чумак. Сьогодні він повідомив, що йде у відставку.
Ірина Венедіктова на парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом від партії “Слуга народу” (№ 3 у списку). Займала посаду голови комітету з питань правової політики.
27 грудня 2019 року Венедіктова була призначена тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.
- Верховна Рада України підтримала сьогодні призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора. #Букви розповіли, що про неї відомо.
- Ірина Венедіктова має намір у першу чергу провести “аудит справ і кадрового стану в прокуратурі”.