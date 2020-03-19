Відповідний указ №97/2020 сьогодні було опубліковано на сайті глави держави.

“Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації”, – йдеться в указі.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, Зеленський вже зустрівся із новопризначеним головою ОДА і вручив йому службове посвідчення.

Рішення про призначення Труша було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 18 березня.

У період з листопада 2019 року він обіймав посаду голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області. Варто зазначити, що головою Івано-Франківської ОДА до недавнього часу був нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Володимир Труш є власником товариства “Кротер готівка”, яке займається позиками грошей.

У своїй декларації він вказав будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті, а також дві автівки: Lande Rover Range Rover 2008 року – вартість від 15 тис. доларів; Ford Transit Connect 2011 року – від 5 тис. доларів.