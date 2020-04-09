Про це розповів заступник голови його Офісу Кирило Тимошенко в інтерв’ю “Українській правді”.
Незважаючи на загальнонаціональний карантин, Офіс президента працює в штатному режимі. На вході працівникам проводять температурний скринінг і просять надягати маски. На поверхах встановлено засоби для дезінфекції рук.
Щоб обмежити особисті контакти, співробітники часто “зустрічаються” в режимі відеоконференції.
Тепер на зустрічі до президента ходить тільки безпосередньо голова Офісу і кілька його заступників.
“Що стосується того, чи приходять до президента на великі наради члени Кабміну або хтось інший – ніхто не приходить. Всі вони в режимі відеоконференції проходять … Є зустрічі у президента, але на них трохи людей”, – зазначив Тимошенко.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 у столиці наближається до 300. За добу було підтверджено 15 нових випадків. При цьому станом на ранок 8 квітня Міністерство охорони здоров’я наводило інші дані по Києву: 256 випадків зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.