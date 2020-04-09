Президент України Володимир Зеленський обмежив кількість особистих зустрічей з працівниками свого Офісу в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів заступник голови його Офісу Кирило Тимошенко в інтерв’ю “Українській правді”.

Незважаючи на загальнонаціональний карантин, Офіс президента працює в штатному режимі. На вході працівникам проводять температурний скринінг і просять надягати маски. На поверхах встановлено засоби для дезінфекції рук.

Щоб обмежити особисті контакти, співробітники часто “зустрічаються” в режимі відеоконференції.

Тепер на зустрічі до президента ходить тільки безпосередньо голова Офісу і кілька його заступників.

“Що стосується того, чи приходять до президента на великі наради члени Кабміну або хтось інший – ніхто не приходить. Всі вони в режимі відеоконференції проходять … Є зустрічі у президента, але на них трохи людей”, – зазначив Тимошенко.