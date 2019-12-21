Російські громадяни в 2019 році найчастіше шукали інформацію про президента Володимира Зеленського через "Яндекс".

Про це повідомляє російський телеканал “Дождь”.

У повідомленні сказано, що аналітики “Яндексу” розділили пошукові запити на кілька категорій. У категорії “люди” росіяни частіше ніж іншими цікавилися особистістю Зеленського. Слідом за ним йдуть японський геймдизайнер Хідео Кодзіма, екоактивістка Грета Тунберг, актор Хоакін Фенікс, співачка Біллі Айлиш.

Також було визначено лідерів в інших категоріях: “Події”, “Спорт”, “Фільми”.

Усі запити оцінювалися за 100-бальною шкалою. Чим більше частота запиту — тим вищий бал.

У категорії “Події” росіяни найчастіше цікавилися виборами в Україні (61 бал), пожежею в Нотрдамі (54 бали), а також мітингами в Москві (51 бал). Далі в списку: катастрофа Superjet в Шереметьєво, концерти Біллі Айлиш в Росії, відставка Нурсултана Назарбаєва і перейменування Астани, а також справа журналіста Івана Голунова.

У категорії “Спорт” росіяни цікавилися боєм Хабіба Нурмагомедова з Дастіном Пуарье, а також поєдинком Олександра Ємельяненка з Федором Кокляєвим і Райяном Бейдером.

У категорії “Фільми” росіяни найчастіше шукали “Гру престолів”, “Чорнобиль” і російський серіал про айтішників – “Жуки”. Також в “Яндексі” шукали блокбастер про Велику Вітчизняну війну “Т-34”. Серед голлівудських фільмів – “Джокер”, “Месники: Фінал”, “Воно 2”, “Людина-павук: Далеко від дому”.

Найпопулярнішим мультфільмом став рімейк “Короля лева”.