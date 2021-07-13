Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО

Про це повідомляє Офіс президента.
“Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну”, – йдеться в указі Глави держави.
Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.
До складу Кабінету за посадою входять:
- Прем’єр-міністр України,
- Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
- Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України,
- Міністр внутрішніх справ України,
- Міністр закордонних справ України,
- Міністр оборони України,
- Головнокомандувач Збройних Сил України,
- Голова Служби безпеки України,
- Голова Служби зовнішньої розвідки України,
- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
- Голова Державної прикордонної служби України,
- командувач Національної гвардії України,
- Керівник Офісу Президента України,
- Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесені питання національної безпеки та оборони,
- перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також за згодою Голова Верховної Ради України”.
Указ набирає чинності з дня його публікації.