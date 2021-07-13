Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну”, – йдеться в указі Глави держави.

Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.

До складу Кабінету за посадою входять:

Прем’єр-міністр України,

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України,

Міністр внутрішніх справ України,

Міністр закордонних справ України,

Міністр оборони України,

Головнокомандувач Збройних Сил України,

Голова Служби безпеки України,

Голова Служби зовнішньої розвідки України,

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

Голова Державної прикордонної служби України,

командувач Національної гвардії України,

Керівник Офісу Президента України,

Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесені питання національної безпеки та оборони,

перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також за згодою Голова Верховної Ради України”.

Указ набирає чинності з дня його публікації.