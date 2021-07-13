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Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.

Вівторок, 13 липня 2021, 23:57

Про це повідомляє Офіс президента.

“Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну”, – йдеться в указі Глави держави.

Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.

До складу Кабінету за посадою входять:

  • Прем’єр-міністр України,
  • Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
  • Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України,
  • Міністр внутрішніх справ України,
  • Міністр закордонних справ України,
  • Міністр оборони України,
  • Головнокомандувач Збройних Сил України,
  • Голова Служби безпеки України,
  • Голова Служби зовнішньої розвідки України,
  • начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
  • Голова Державної прикордонної служби України,
  • командувач Національної гвардії України,
  • Керівник Офісу Президента України,
  • Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесені питання національної безпеки та оборони,
  • перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також за згодою Голова Верховної Ради України”.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

Теги: Володимир Зеленський, РНБО

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