Covid-19 Україна

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Зеленський визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити главою Національного банку України голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Середа, 15 липня 2020, 22:18

Відповідний проєкт постанови  за номером 3857 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Проєкт відповідної постанови Зеленський вніс увечері 15 липня на розгляд Ради. Згідно з даними сайту парламенту, проєкт вже скеровано до профільного комітету Ради.

За словами заступника голови фінансового комітету ВР Ярослава Железняка (“Голос”), комітет розгляне проєкт постанови про призначення Шевченка о 9:00 16 липня.

Кирило Шевченко — багаторічний керівник Укргазбанку. Його кандидатура новим очільником НБУ обговорювалася в Офісі президента ще на початку липня — відразу ж після того, як колишній керівник Нацбанку Яків Смолій подав у відставку.

Теги: Верховна Рада, Володимир Зеленський, Верховна Рада, Яків Смолій, Нацбанк

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