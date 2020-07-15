Зеленський визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку

Відповідний проєкт постанови за номером 3857 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
Проєкт відповідної постанови Зеленський вніс увечері 15 липня на розгляд Ради. Згідно з даними сайту парламенту, проєкт вже скеровано до профільного комітету Ради.
За словами заступника голови фінансового комітету ВР Ярослава Железняка (“Голос”), комітет розгляне проєкт постанови про призначення Шевченка о 9:00 16 липня.
Кирило Шевченко — багаторічний керівник Укргазбанку. Його кандидатура новим очільником НБУ обговорювалася в Офісі президента ще на початку липня — відразу ж після того, як колишній керівник Нацбанку Яків Смолій подав у відставку.
- Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку глави Національного банку Якова Смолія.
- Перед голосуванням Яків Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- 1 червня Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.