Про це він заявив під час відвідин лікарні Борисполя.

“У людей з’явилося відчуття, що лікарні в Україні закриватимуть, лікарі не будуть отримувати зарплату. Ну … ви ж розумієте, що це все не є правдою. Ви зараз бачите Бориспільську лікарню, але у нас дуже багато лікарень по всій Україні. ми знайшли гроші, яких не було в міністерстві (охорони здоров’я, – ред.). це окремі засоби від НАК “Нафтогазу”. І 220 опорних лікарень будуть відремонтовані в цьому році. І це тільки початок”, – сказав Зеленський.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в регіонах повинні визначитися, де будуть знаходитися так звані широкопрофільні лікарні. Їх місце розташування буде визначатися так, щоб швидка допомога могла максимально оперативно доставити пацієнта до лікувального закладу.

Глава держави також визнав, що більшість українських громадян нічого не знають про медичну реформу.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 19 лютого 2020 р.