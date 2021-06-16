Про це пише провідне американське видання Politico.
Незадовго до того, як президент Джо Байден почав свою пресконференцію в понеділок, Зеленський написав в Twitter, що НАТО погодилося з тим, що Україна може приєднатися до альянсу.
“Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери НАТО підтвердили, що Україна стане членом Альянсу, а ПДЧ є невід’ємною складовою процесу набуття членства”, – говорилося в його повідомленні.
Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021
Байден з нез’ясовних причин запізнився на дві години, і багато хто припускав, що причиною цього став твіт Зеленського.
Зазначається, що за два дні до запланованої зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним новина про вступ України в НАТО стала б сильним сигналом для РФ.
У Twitter зовнішньополітичні експерти і журналісти почали шукати відповіді на запитання, що означає заява України і що скаже Байден. Деякі почали припускати, що Путін скасує зустріч.
Коли президент США нарешті з’явився перед камерами, він сказав, що НАТО буде відстоювати “суверенітет і територіальну цілісність” України, але не згадав про приєднання країни до альянсу.
“Швидко стало ясно, що Україна перебільшила те, що сталося, не вказавши, коли країна може бути прийнята”, – зазначає Politico.
НАТО лише підтвердило зобов’язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу. Американський чиновник, знайомий з цим питанням, сказав, що наразі нічого не змінилося.
“Це дуже обережно сформульовано, щоб надати підтримку, не зобов’язуючись ні до чого, оскільки альянс не є єдиним щодо цього”, — сказав він.
За його словами, зокрема, Німеччина та Франція навряд чи підтримають шлях України до членства.
Водночас, Зеленський заявив журналістам у понеділок, що він очікує відповіді “так” чи “ні” від Байдена щодо того, чи буде Україна повноправним членом НАТО.
Але, відповідаючи на питання про вступ України до НАТО — хоча не конкретно про твіт — Байден сказав:
“Це залежить від того, чи виконають вони критерії. Справа у тому, що вони все ще мають викорінити корупцію. Вони мають виконати інші критерії для того, щоб отримати ПДЧ. І цьому не можна навчити. І це ще треба побачити”.
“Тим часом ми будемо робити все можливе, щоб надати Україні можливість продовжувати протистояти російській фізичній агресії”, — додав він.
“І це буде залежати не тільки від мене, чи будемо ми робити висновок про те, що Україна може стати частиною НАТО, це буде залежати від альянсу і того, як вони голосуватимуть”, — резюмував президент США.
- 7 червня відбулася друга розмова між Зеленським та Байденом. За підсумками розмови в ОПУ заявили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”. Білий дім заперечив: Байден так не говорив. Згодом Офіс Зеленського виправив повідомлення.