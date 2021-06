Про це пише провідне американське видання Politico.

Незадовго до того, як президент Джо Байден почав свою пресконференцію в понеділок, Зеленський написав в Twitter, що НАТО погодилося з тим, що Україна може приєднатися до альянсу.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021