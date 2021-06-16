Про це пише провідне американське видання Politico.

Незадовго до того, як президент Джо Байден почав свою пресконференцію в понеділок, Зеленський написав в Twitter, що НАТО погодилося з тим, що Україна може приєднатися до альянсу.

“Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери НАТО підтвердили, що Україна стане членом Альянсу, а ПДЧ є невід’ємною складовою процесу набуття членства”, – говорилося в його повідомленні.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

Байден з нез’ясовних причин запізнився на дві години, і багато хто припускав, що причиною цього став твіт Зеленського.

Зазначається, що за два дні до запланованої зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним новина про вступ України в НАТО стала б сильним сигналом для РФ.

У Twitter зовнішньополітичні експерти і журналісти почали шукати відповіді на запитання, що означає заява України і що скаже Байден. Деякі почали припускати, що Путін скасує зустріч.

Коли президент США нарешті з’явився перед камерами, він сказав, що НАТО буде відстоювати “суверенітет і територіальну цілісність” України, але не згадав про приєднання країни до альянсу.

“Швидко стало ясно, що Україна перебільшила те, що сталося, не вказавши, коли країна може бути прийнята”, – зазначає Politico.

НАТО лише підтвердило зобов’язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу. Американський чиновник, знайомий з цим питанням, сказав, що наразі нічого не змінилося.

“Це дуже обережно сформульовано, щоб надати підтримку, не зобов’язуючись ні до чого, оскільки альянс не є єдиним щодо цього”, — сказав він.

За його словами, зокрема, Німеччина та Франція навряд чи підтримають шлях України до членства.

Водночас, Зеленський заявив журналістам у понеділок, що він очікує відповіді “так” чи “ні” від Байдена щодо того, чи буде Україна повноправним членом НАТО.

Але, відповідаючи на питання про вступ України до НАТО — хоча не конкретно про твіт — Байден сказав:

“Це залежить від того, чи виконають вони критерії. Справа у тому, що вони все ще мають викорінити корупцію. Вони мають виконати інші критерії для того, щоб отримати ПДЧ. І цьому не можна навчити. І це ще треба побачити”.

“Тим часом ми будемо робити все можливе, щоб надати Україні можливість продовжувати протистояти російській фізичній агресії”, — додав він.

“І це буде залежати не тільки від мене, чи будемо ми робити висновок про те, що Україна може стати частиною НАТО, це буде залежати від альянсу і того, як вони голосуватимуть”, — резюмував президент США.