Ціни в готелі можна подивитися на сервісі Booking.
Зокрема, найдешевший номер на двох з видом на гори в цьому готелі обійдеться в 7 705 грн ($325), якщо бронювати його за тиждень.
На сторінці готелю зазначається, що вид з вікон номерів відкривається на гори Аль-Хаджар, або на Оманське море. Готель побудований на самому довгому пляжі в місті Маскаті.
Також клієнтам готелю пропонується спа-центр. Передбачена розважальна програма для дітей, що включає освітні заняття, футбол і теніс. Крім цього, гості можуть ознайомитися з місцевою культурою і традиціями, пройшовши відповідні майстер-класи.
При готелі працюють три елітних ресторани і бар. За бажанням клієнта співробітники готелю можуть організувати прокат автомобіля.
Крім того, готель пропонує клієнтам фітнес-центр і безліч басейнів.
Готель має відмінні відгуки на туристичних сервісах.
-
Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів в Оман.