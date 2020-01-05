Президент України Володимир Зеленський в Омані зупинився в елітному готелі, де найдешевший номер коштує $325 за одну ніч.

Ціни в готелі можна подивитися на сервісі Booking.

Зокрема, найдешевший номер на двох з видом на гори в цьому готелі обійдеться в 7 705 грн ($325), якщо бронювати його за тиждень.

В той же час представницький номер люкс на двох з видом на море за тиждень до в’їзду коштуватиме 29 894 грн (1263 $ ) за добу .

На сторінці готелю зазначається, що вид з вікон номерів відкривається на гори Аль-Хаджар, або на Оманське море. Готель побудований на самому довгому пляжі в місті Маскаті.

Також клієнтам готелю пропонується спа-центр. Передбачена розважальна програма для дітей, що включає освітні заняття, футбол і теніс. Крім цього, гості можуть ознайомитися з місцевою культурою і традиціями, пройшовши відповідні майстер-класи.

При готелі працюють три елітних ресторани і бар. За бажанням клієнта співробітники готелю можуть організувати прокат автомобіля.

Крім того, готель пропонує клієнтам фітнес-центр і безліч басейнів.

Готель має відмінні відгуки на туристичних сервісах.