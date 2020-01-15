Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення доступності для українських громадян до медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія".

Про це повідомляється на сайті голови держави.

Президент доручив Кабміну та Державному управлінню справами протягом трьох місяць вжити заходів, необхідних “для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею “Феофанія”.

Також зазначено, що цей президентський указ почне діяти з наступного дня після його публікації.