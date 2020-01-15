Про це повідомляється на сайті голови держави.
Президент доручив Кабміну та Державному управлінню справами протягом трьох місяць вжити заходів, необхідних “для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею “Феофанія”.
Також зазначено, що цей президентський указ почне діяти з наступного дня після його публікації.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України має намір ліквідувати практику існування окремих лікарень для військових, залізничників, чорнобильців, членів профспілки, держслужбовців, науковців, депутатів і президентів.