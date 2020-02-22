Президент України Володимир Зеленський відправив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова в Нові Санжари (Полтавська область), де перебувають українці, евакуйовані з Китаю через спалах коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Данилов вилетів на місце евакуації за дорученням президента сьогодні вранці.

Повідомляється, що Данилов повинен детально ознайомитися з ситуацією, яка склалася в санаторії Національної гвардії “Нові Санжари”.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.