Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їх ексвласникам (“антиколомойский закон”). Цей закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Зеленський подякував нардепам за прийняття цього закону та зазначив, що цей крок — “зелене світло” для отримання Україною фінансової підтримки.

“Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради. Я дякую кожному народному депутату. Незважаючи на всі плітки і звинувачення, на весь бруд та тиск, ви підтримали багатостраждальний “банківський закон”. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки — це мільярди доларів США”, — сказав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо послаблення карантину У сьогоднішньому зверненні Володимир Зеленський насамперед подякував українським пожежникам і рятувальникам, яким останніми днями вдалося ліквідувати більшість осередків вогню в Житомирській області й усі – в Зоні відчуження. Крім того, Глава держави наголосив на важливості ухвалення народними депутатами «банківського» закону, який дасть змогу Україні одержати таку важливу фінансову підтримку. Насамкінець Володимир Зеленський назвав дату початку другого етапу пом’якшення карантину та сфери, яких це торкнеться.«Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо», – наголосив Президент України. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 13. Mai 2020

Раніше парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання було подано понад 16 тисяч поправок. 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський. 30 квітня Верховна Рада України підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону.