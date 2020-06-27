Народна депутатка від фракції "Слуга народу" і голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла про реакцію президента України Володимир Зеленський на її скандальне висловлювання про "дітей низької якості".

Про це вона заявила в ефірі Апостроф TV.

Третьякова розповіла, що Зеленський заявив про негативний вплив її слів на рейтинг партії.

“Він (Зеленський, – ред.) сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори”, – сказала нардепка.

Третьякова уточнила, що розмова між нею і Зеленським відбулася з приводу обговорення проєкту законів, які її комітет підготував для розгляду у Раді наступного тижня.

“У нас була зустріч щодо формування й обговорення законопроєктів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроєктів – 2275, який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення і розпочали тиражування цього скандалу”, – повідомила вона.

Крім того, Третьякова заявила про підтримку багатьох людей з фракції і не тільки.