Про це вона заявила в ефірі Апостроф TV.
Третьякова розповіла, що Зеленський заявив про негативний вплив її слів на рейтинг партії.
“Він (Зеленський, – ред.) сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори”, – сказала нардепка.
Третьякова уточнила, що розмова між нею і Зеленським відбулася з приводу обговорення проєкту законів, які її комітет підготував для розгляду у Раді наступного тижня.
“У нас була зустріч щодо формування й обговорення законопроєктів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроєктів – 2275, який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення і розпочали тиражування цього скандалу”, – повідомила вона.
Крім того, Третьякова заявила про підтримку багатьох людей з фракції і не тільки.
- Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.
- “Слуга народу”, яка заявила про дітей “низької якості”, назвала реакцію суспільства “булінгом”.