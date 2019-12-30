Петиція та відповідь на неї опубліковані на сайті Глави держави.

Як повідомлялося раніше, 16 грудня петиція про позбавлення народного депутата Віктора Медведчука звання “заслуженого юриста України” набрала більше 25 тисяч голосів — кількість, необхідну для початку розгляду її Президентом. Автор петиції Владислав Грязєв заявив, що Медведчук не гідний почесного звання через неналежну захисту Василя Стуса та інших дисидентів, в якості адвоката яких він виступав.

У відповіді на петицію Президент Зеленський зазначає, що чинним законодавством передбачається два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди. У першому випадку позбавлення державних нагород передбачено в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин. У другому — “може бути застосовано як персональна санкція до фізичної особи … яке здійснює терористичну діяльність”.

Рішення про застосування такої санкції може бути прийнято Радою нацбезпеки та оборони України за пропозицією Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку, Служби безпеки або Глави держави. Це рішення РНБО вводиться в дію указом Президента України, вступає в силу з моменту видання указу та є обов’язковим для виконання.

“Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для прийняття Главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили”, — підкреслив Зеленський.

Таким чином, Віктор Медведчук не буде позбавлений звання “Заслуженого юриста”.

Раніше з сценарію фільму про Василя Стуса була вирізана сцена останнього суду над поетом, в якому фігурував в якості адвоката Віктор Медведчук. Він був адвокатом Василя Стуса в 1980 році. Медведчук в ході судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Суд відбувався за зачиненими дверима. Стус через порушення процедури був позбавлений останнього слова і видалений із залу суду. Вирок був зачитаний в його відсутність: 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

В результаті поет помер 4 вересня 1985 року в таборі Пермь-36 поблизу села Кучино Пермської області (Росія) після оголошеного 27 серпня голодування в карцері.