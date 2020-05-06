Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

На початку квітня на порталі Президента з’явилася петиція з вимогою звільнити Андрія Єрмака з поста голови Офісу Зеленського і притягнути його до кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

Автори петиції зазначали, що Єрмак підтримує тісні контакти з заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна — Дмитром Козаком, який “є автором” примирення “Придністров’я і Молдови”. Це, на думку авторів звернення, може привести до того, що Росія стане посередником і миротворцем і не понесе відповідальність за окупацію українських територій і війну проти України.

У цьому ключі автори петиції нагадали президенту про те, що Єрмаком був підписаний протокол про створення в рамках ТКГ по Донбассув Мінську “консультаційної ради” за участю представників ОРДЛО.

Також в петиції згадується скандал навколо записів, на яких брат голови ОПУ Денис Єрмак торгує державними посадами. У зв’язку з публікацією цих відео Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження.

“Андрій Єрмак сьогодні є уособленням двох головних загроз для України — капітуляції у війні з Росією і корупції у новій владі”, — вважають автори петиції.

У зв’язку з вищевикладеним автори звернення вимагали від президента, щоб Андрій Єрмак був негайно звільнений, а компетентні органи почали кримінальні провадження за фактами державної зради і корупції.

Зазначена петиція за місяць зібрала 26 тисяч підписів за 25 необхідних для того, щоб звернення було розглянуто Главою держави. У середу, 6 травня, Володимир Зеленський відповів на неї.

У відповіді на петицію Зеленський запевнив, що протокол про створення “консультради” з ОРДЛО — “робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ”.

Що стосується скандалу навколо “плівок Єрмака”, Зеленський зазначив, що ці факти вже розслідуються правоохоронцями.

“Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації”, — наголосив Зеленський.