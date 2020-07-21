Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою заборони впровадження в Україні зв'язку 5G через його "вкрай негативний вплив на здоров'я".

Відповідь опублікована на сайті Глави держави.

На початку квітня на порталі Президента з’явилася петиція з вимогою не запроваджувати в Україні стандарт зв’язку 5G.

Петиція з цією вимогою зібрала понад 25 тисяч необхідних підписів для того, щоб звернення було розглянуто президентом.

Зеленський у своїй відповіді наголосив на тому, що 5G не несе шкоди здоров’ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання.

“На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю”, — йдеться у відповіді Президента.

Глава держави вказав на те, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G.

Також у своїй відповіді Зеленський згадав і про хибну думку щодо того, що мережі 5G якимось чином можуть бути пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

“Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19”, — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, план заходів щодо впровадження 5G в Україні у 2020 році ще не затверджено.

“Я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей”, – додав Зеленський.