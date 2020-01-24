Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Так, видання Jerusalem Post, The Times of Israel и Haaretz звернули увагу на відмову Зеленського взяти участь на форумі про Голокост, так як він вважав за краще поступитися місцями української делегації тим людям, які пережили цю трагедію.

За словами глави держави, після прильоту української делегації до Ізраїлю на форум вони дізналися, що через величезний інтерес до події і обмежену кількість місць на захід важко потрапити багатьом із тих, хто пережив цю трагедію. У зв’язку з цим було прийнято рішення передати місця зазначеним людям.

“Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України”, – наголосив Зеленський.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що організатори форуму висловили з цього приводу подив, сказавши, що у музею немає можливості залучити літніх людей до участі в церемонії в останній момент.

В “Яд Вашем” назвали заяву Зеленського “дивною”, оскільки вона не відповідала запитам.

“Президенту було пояснено, що всі, хто залишилися в живих, які в останні дні звернулися до нас, отримали відповідь на свої запити, і що музей не має можливості залучити літніх людей до участі в церемонії в останній момент. Тому його рішення викликає подив, і дуже шкода робити такий крок на заході під назвою “Пам’ятай Голокост, щоб боротися з антисемітизмом”, – заявили в прес-службі.

Ізраїльський телеканал Arutz 7, який раніше назвав виступ Зеленського в Давосі фіаско, зазначає, що нікого з членів української делегації на форумі не було.

“Зеленський, який є євреєм, вирішив прийти помолитися до Західної Стіни замість того, щоб брати участь в церемонії в Яд Вашем. Можна припустити, що репутація президента України тепер буде підмочена ще сильніше. Навряд чи в Ізраїлі викличе схвалення, що Зеленський, фактично, робить маніпуляції на темі Голокосту – Катастрофи єврейського народу, до якого належить і сам Зеленський”, – зазначає телеканал.

Ізраїльські журналісти також відзначають, що справжня причина демаршу Зеленського криється в Путіні. Напередодні Київ просив у Москви зустріч Зеленського з Путіним, який прибув в Ізраїль і виступав на Форумі, на відміну від українського президента, якому свідомо слова не дали.

Російська сторона не відповіла прямою відмовою, але повідомила, що “через насичений графік президента РФ ця бесіда може пройти “на ногах”.

“З огляду на своє явне розчарування ізраїльським візитом, президент України разом з головним рабином України Моше Реувеном Асманом відправився не на Форум, а до Стіни плачу”, – зазначають журналісти.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про можливість зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі. У прес-службі Офісу президента України, в свою чергу, заявили, що такі переговори не плануються.

“Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб”, – наголошували в ОПУ.

Згодом Зеленський повідомив журналістам в Давосі, що не виключає зустріч із президентом Росії для обговорення питання взаємного обміну утримуваними особами.

“Про ймовірність цієї зустрічі – може бути, тому що є питання про обмін полоненими, і питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це”, – заявив Зеленський.