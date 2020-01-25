Президент України Володимир Зеленський порівняв роботу головою держави з марафонською дистанцією, де метою має бути нагорода за першість, і не інакше.

Про це він заявив в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.

Зеленський розповів журналісту, що в юності бігав на великі відстані, і до старту переживав про те, чи буде йому комфортного в тому чи іншому одязі чи взутті. Але після старту ці страхи та переживання відходили на другий план, адже попереду була мета — перше місце.

У “президентському марафоні” його мета — змінити імідж України, опередусім щодо слави корупційної держави.

“Стабілізувати, змінити імідж України. Це посилаючись до корупції, те, про що я вам говорив. Звичайно, дати зліт інвестиційний, дати класний клімат …”, – сказав він.

Через чотири роки, коли завершиться його президентська каденція, Зеленський хотів би передати наступному президенту “ключики від нової України”.

“Ну, ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України — це ось останній пункт. І ось ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція”, – зазначив Зеленський.