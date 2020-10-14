Відповідне відео опубліковано на офіційних Facebook-сторінках глави держави та Офісу президента.
Перше запитання звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”
“Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом із тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих запитань. Запитання номер один: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?” Неділя, 25 жовтня, – приходь і вирішуй!” – закликав Зеленський українців.
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