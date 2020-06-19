До могили покійного батька п'ятого президента України Петра Порошенка — Олексія привезли вінок від чинного Глави держави Володимира Зеленського. Це відбулося за 4 години після похорону.

Про це повідомив в Facebook ексрадник п’ятого президента Юрій Бірюков.

Як повідомлялося раніше, 16 червня, через 5 днів після дня народження, пішов з життя Олексій Порошенко, батько Петра Порошенка. Його похорони повинні були відбутися 18 червня. Однак через засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенко церемонію перенесли.

Сьогодні, 19 червня, церемонія прощання Олексієм Порошенко відбулася в Києві. Її відвідали, в тому числі, колишній міністр оборони Валерій Гелетей, ексгубернатор Миколаївської області Олексій Савченко, колишній депутат Сергій Березенко, журналіст і політолог Тарас Березовець, колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Президент України Володимир Зеленський наразі, як відомо, перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з тим, що у його дружини Олени виявили COVID-19. Він не відвідує масові заходи і знаходиться під наглядом лікарів. На церемонії прощання з Олексієм Порошенком, яка відбулася клубі Кабінету Міністрів на вулиці Інститутській, Зеленський також не був присутній.

За словами ексрадника п’ятого президента Юрія Бірюкова, натомість Зеленський передав поминальний вінок. Однак він був покладений до могили через 4 години після того, як церемонія прощання була завершена.

“Я не знаю як це все прокоментувати, тому залишу це на ваш розсуд. Загалом, історія наступна. Закінчилися похорон батька Петра Олексійовича, все сказали всі належні слова, всі, хто приїхав, висловили співчуття родині. Все закінчилося. За 4 (ч.о.т.и.р.и) години після цього на кладовищі приїхала машина, і двоє людей вельми характерної зовнішності з досить характерними барсеткою, скромно поставили до загальної маси квітів і вінків ще один вінок. Від Зеленського”, — написав Бірюков, опублікувавши відповідні фото.

Бірюков розкритикував такий вчинок Зеленського, зазначивши, що це — “цирк”.

“З одного боку, ну, так, тобто таки помітив, тобто зважився. З іншого боку, бути нормальним йому не вдається взагалі ніяк? Без оцього всього цирку? Ось як це?”, — обурився він.