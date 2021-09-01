Президент України Володимир Зеленський передав президентові США Джо Байдену список українських полонених, які перебувають на території Росії, в незаконно анексованому Криму та окупованих районах Донбасу.

Про це йшлося під час проголошення заяві президентів для ЗМІ перед зустріччю.

“Також хотів би обговорити з президентом Байденом питання їх бачення, роль, терміни стосовно України в НАТО, яка може бути роль у США через залучення до мирного врегулювання на Донбасі”, — зазначив Зеленський перед зустріччю.

Зеленський також повідомив, що команді Байдена було передано список всіх полонених громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, тимчасово окупованих територіях Криму, в Москві. За його словами, в списку близько 450 осіб.

Нагадаємо, раніше уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в етері телеканалу “Україна 24” повідомляла про формування такого списку для його передачі американському лідерові. Мета передавання такого списку не була озвучена.