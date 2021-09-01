Про це йшлося під час проголошення заяві президентів для ЗМІ перед зустріччю.
“Також хотів би обговорити з президентом Байденом питання їх бачення, роль, терміни стосовно України в НАТО, яка може бути роль у США через залучення до мирного врегулювання на Донбасі”, — зазначив Зеленський перед зустріччю.
Зеленський також повідомив, що команді Байдена було передано список всіх полонених громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, тимчасово окупованих територіях Криму, в Москві. За його словами, в списку близько 450 осіб.
Нагадаємо, раніше уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в етері телеканалу “Україна 24” повідомляла про формування такого списку для його передачі американському лідерові. Мета передавання такого списку не була озвучена.
- У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
- У 2019 році Кремль виступав проти включення США в переговори з Україною у “нормандському форматі”.
- Станом на вересень 2019 Україна не просила США приєднатися до “нормандського формату”.