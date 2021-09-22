Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський також попросив Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

Глава держави подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

“Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають”, – повідомив Зеленський.

Президент також розповів генеральному секретарю ООН про підсумки саміту Кримської платформи та наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації.

Крім того, Зеленський запросив Гутерріша з візитом до України.