Про це повідомили в Офісі президента України.
Зеленський також попросив Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.
Глава держави подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.
“Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають”, – повідомив Зеленський.
Президент також розповів генеральному секретарю ООН про підсумки саміту Кримської платформи та наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації.
Крім того, Зеленський запросив Гутерріша з візитом до України.
- Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України 23 червня провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими, але Росія ігнорує цю ініціативу.